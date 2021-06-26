Названы популярные у россиян страны для покупки недвижимости
МОСКВА, 26 июн – ПРАЙМ. Россияне в январе–мае 2021 года интересовались зарубежной недвижимостью в основном с инвестиционными и иммиграционными целями, рассказала "Известиям" партнер агентства элитной недвижимости Savills в России Ирина Мошева.
По ее словам, российские граждане еще с прошлого года начали чаще обращать внимание на объекты, покупка которых может поспособствовать получению статуса резидента или гражданина другой страны. Вторые паспорта и вид на жительство клиенты агентства оформляют в первую очередь для того, чтобы иметь возможность свободного передвижения по миру, в том числе во время пандемии коронавируса.
В агентстве отметили большой интерес к средиземноморским странам. В бюджетном сегменте популярностью пользуются Турция и Болгария, в среднем — Черногория, Португалия, Испания и Кипр, а в более дорогом — Италия и Франция.
"Эти направления в основном выбирают для жизни и инвестиционного резиденства или гражданства, государственные программы почти всех этих стран предполагают получение ВНЖ или второго паспорта за инвестиции в недвижимость", — рассказала Мишева.
Чтобы купить недвижимость в инвестиционных целях, россияне выбирают Великобританию. Инвесторы получают гарантированный доход 7–10% годовых в валюте.
Германия — вторая по популярности страной для покупки недвижимости для получения дохода. Кроме небольших апартаментов в Берлине и Мюнхене, россияне покупают объекты ритейла — в основном продуктовые супермаркеты от 2 до 10 миллионов евро.
Завершает список востребованных у россиян в плане покупки жилой и коммерческой недвижимости государств США и ОАЭ. При этом Соединенные Штаты теряют популярность в рейтинге востребованности, а ОАЭ — улучшили свои позиции в 2020 году. Это связано с изменением уровня доступности этих стран в период пандемии.
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