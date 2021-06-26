2021-06-26T07:50:46+03:00
2021-06-26T07:50:46+03:00
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Названы бюджетные направления для перелетов по России в июле
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Список бюджетных авианаправлений на июль с вылетом из Москвы возглавил Брянск — средняя стоимость билета в этот город составила 913 рублей, сообщает RT со ссылкой на результаты... ПРАЙМ, 26.06.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 июн – ПРАЙМ. Список бюджетных авианаправлений на июль с вылетом из Москвы возглавил Брянск — средняя стоимость билета в этот город составила 913 рублей, сообщает RT со ссылкой на результаты исследования аналитиков сервиса поездок и путешествий "Туту.ру".
Специалисты обработали данные по билетам, оформленным после 15 июня, с датами перелёта с 1 по 31 июля.
На втором месте Псков — средний чек в этом случае не превышает 3088 рублей. Замыкают тройку лидеров Чебоксары с билетом со средней стоимостью 3125 рублей.
Также в список самых бюджетных направлений с вылетом из Москвы вошли Липецк, Санкт-Петербург, Владикавказ и Нижний Новгород. Средний чек за перелет в эти города не превышает 4 тысяч рублей в одну сторону.
С отправлением из Петербурга самым выгодным станет билет в Москву — 3892 рубля. На втором месте — Калуга со средним чеком за билет 4030 рублей, на третьем — Архангельск со стоимостью билета 4054 рубля.
В топ-10 доступных авианаправлений с вылетом из Петербурга в июле, помимо прочих, вошли Нижний Новгород, Вологда, Мурманск, Волгоград и Апатиты. Средний чек за перелет туда колеблется в пределах от 4093 до 5375 рублей.
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