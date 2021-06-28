МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложит главе государства Владимиру Путину запустить программу "минипром.рф", чтобы поддержать малые производства и переход к несырьевой экономике. Доклад омбудсмена есть в распоряжении РИА Новости.

В докладе Титов указывает, что основная часть МСП в России (41%) работает в области оптовой и розничной торговли. Обрабатывающие производства в структуре МСП занимают не более 7% и дают не более 10% оборота, что не соответствует структуре МСП в развитых странах.

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Для реализации этой цели он предложил запустить программу "минипром.рф", главная цель которой – "стимулирование развития современных производственных и инновационных МСП". Главный инструмент программы — создание или переоснащение вокруг городов с населением более 250 тысяч жителей промышленных парков под размещение производственных МСП. Также это привлечение МСП для создания производств под локальный спрос на территории специализированных промышленных парков по типовым технологиям из специально созданного банка производств.

Под банком производств в докладе понимается база знаний о производственных проектах, которая позволит реализовывать их на основе типовых проектных решений — промышленной франшизы.

Для стимулирования таких производств предлагается ввести нулевую арендную плату на первые три года работы предприятия и пониженная в дальнейшем, бесплатное подключение к инфраструктуре, а также предоставить налоговые льготы.