МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новых решений по компенсациям малому и среднему бизнесу из-за пандемии не принималось. Собянин: Москва имеет дело с очень смертельным штаммом COVID-19

Ранее сообщалось, что уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов представит главе государства Владимиру Путину специальный доклад, посвященный проблемам малого и среднего предпринимательства и пути их решения.

"На этот счет никаких решений не было, не принималось. Вы знаете, что касается мер по борьбе с ковидом, мы идем по пути реализации чрезвычайных полномочий глав регионов, потому что ситуация в разных регионах, динамика разнонаправленная", — сказал Песков, отвечая на вопрос по докладу Титова.

Он пояснил, что в этой связи более эффективно принимать решения в каждом отдельно взятом регионе. Говоря о малом и среднем предпринимательстве, Песков отметил, что, к сожалению, пандемия ухудшила его положение, но "государство вовремя протянуло руку помощи". Число случаев COVID-19 в России выросло на 21 650

По словам пресс-секретаря главы государства, сейчас малый и средний бизнес работают фактически везде в свободном режиме, хоть и не без проблем, так как пандемия накладывает свой отпечаток.

Решений о компенсациях для работников из-за простоя в объявленные из-за пандемии нерабочие дни также не принималось.