МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович, комментируя введение в Москве обязательных QR-кодов для посещения ресторанов и кафе, заявила, что одна мера не решает ситуацию, необходимо действовать комплексно.

В даркнете появились фейковые QR-коды для посещения кафе и ресторанов

По ее словам, текущая ситуация в мире и в России делает еще более настоятельной необходимость использования всех имеющихся в распоряжении инструментов для предотвращения передачи инфекции: индивидуализированное и последовательное использование мер общественного здравоохранения и социальных мер в сочетании с доступной вакцинацией.

С 28 июня в московские рестораны и кафе можно пройти только по QR-коду, который доказывает, что человек либо недавно переболел COVID, либо вакцинировался, либо сдал ПЦР-тест и здоров. Получить QR-код можно в электронной медицинской карте в мобильном приложении ЕМИАС.инфо или на портале mos.ru, едином портале государственных и муниципальных услуг или в специализированном приложении "Госуслуги. Стоп коронавирус", регистратуре или инфомате городской поликлиники.