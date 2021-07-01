МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. IKEA откроет в России в тестовом режиме магазины нового формата — небольшие точки продаж (30-75 квадратных метров), сочетающие в себе особенности онлайн и офлайн-торговли, сообщила пресс-служба компании. СМИ сообщили о возбуждении дела против IKEA в связи с неуплатой

В новых магазинах сотрудники помогут покупателям сориентироваться в товарном ассортименте и оформить покупку онлайн. Из точки продаж нельзя будет сразу взять купленные товары – их можно будет забрать в пунктах выдачи. Всего планируется открыть десять таких магазинов в регионах, в которых не представлены магазины и студии ритейлера. Дальнейшее развитие нового формата в России будет зависеть от результатов тестового периода, который продлится до середины 2022 года, указывается в сообщении.

"В последнее время многие переключились на покупки онлайн, но мы видим, что общение с консультантами, возможность увидеть товар и "примерить" его для собственного интерьера до сих пор очень важны. Новые точки продаж – это гибрид онлайн и офлайн-магазина IKEA, с помощью которого мы предоставляем клиентам новый канал для совершения покупок", — говорится в нем.

IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году. Компания работает в примерно 30 странах мира, управляет порядка 450 магазинами. В России магазины IKEA работают в составе торговых центров "Мега". Сейчас в РФ открыто 14 комплексов, три магазина городского формата и семь дизайн-студий IKEA.