МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Самый богатый человек в мире Джефф Безос принял решение незадолго до того, как он покинет пост генерального директора созданной им компании Amazon, изменить и дополнить правила для работников. Как сообщает Bloomberg, они будут действовать на основе кодекса 14 корпоративных ценностей.

Обновленные принципы лидерства направлены на то, чтобы Amazon в перспективе стал "лучшим работодателем Земли". Также от руководителей потребовали, чтобы при принятии решений они учитывали благополучие своих коллег и общества за пределами компании. Корпорациям Google и Amazon приготовили глобальные проблемы

"Лидеры работают каждый день, чтобы создать более безопасную, более производительную, более эффективную, более разнообразную и более справедливую рабочую среду", — приводит агентство выдержки из обновленных правил.

Отмечается, что ранее правозащитная организация "Институт открытых рынков" обвинила Amazon в слежке за сотрудниками. В ее докладе утверждалось, что интернет-ретейлер внедрил в офисах и на складах систему, отслеживающую работу и перемещения персонала, а также контролирующую количество времени, которое уходит на работу. В конце смены каждого сотрудника по несколько десятков минут проверяют на предмет кражи.

Безос планирует передать руководство компанией своему заместителю Энди Ясси 5 июля. Сам Безос затем получит должность исполнительного председателя правления компании и будет больше времени уделять своим благотворительным инициативам, а также другим проектам. 20 июля миллиардер готовится полететь в космос.