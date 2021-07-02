МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, облегчающий доступ малого бизнеса к деятельности в Арктической зоне РФ, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, от компаний малого бизнеса, желающих получить статус резидента Арктической зоны, не будут требовать капвложений в строительство, модернизацию или реконструкцию объектов недвижимости, при этом перечень конкретных видов экономической деятельности, на которые не распространяются эти требования, должно установить правительство РФ.
Кроме того, отменяется чрезмерно строгое требование к будущим резидентам вести деятельность исключительно в одном муниципальном образовании по месту госрегистрации, пояснял ранее премьер-министр России Михаил Мишустин.
Таким образом, если компания или индивидуальный предприниматель официально зарегистрированы на территории Арктической зоны, то работать на льготных условиях они смогут сразу в нескольких муниципалитетах, это поможет им получить дополнительную выручку и расширить рынок, отмечал глава кабмина.
Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.
https://1prime.ru/business/20210702/834098348.html