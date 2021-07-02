МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Россельхознадзор добавил двух германских производителей в перечень иностранных предприятий, которым разрешается поставлять в Россию корма и кормовые добавки, говорится в сообщении ведомства.

"Россельхознадзор расширяет размещенный ранее список предприятий европейских стран, которым на три месяца разрешается ввоз кормовой продукции. Перечень пополняется двумя производителями из Германии", — говорится в сообщении.

Российское ведомство ввело ограничения на экспорт в страну кормов и кормовых добавок из нескольких иностранных государств из-за серьезного снижения уровня государственного контроля за поставляемой продукцией.

С конца июня поставки с ряда предприятий Германии и Нидерландов, а также сертификация кормовой продукции, производимой несколькими испанскими компаниями, были возобновлены на три месяца: с 25 июня — с 25 предприятий, с 30 июня — еще с 18 предприятий. Вся продукция будет подвергаться усиленному лабораторному мониторингу.

В настоящее время российское ведомство ждет от компетентных ведомств Германии, Нидерландов, Испании и Канады ответов на запросы о выполнении требований РФ и ЕАЭС, касающихся в том числе прослеживаемости сырья и продукции растительного и животного происхождения.