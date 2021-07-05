ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июл — ПРАЙМ. Геополитические обстоятельства и санкции никак не повлияли на сотрудничество "Газпром нефти" с компаниями Италии, отметил глава компании Александр Дюков в ходе форума "Иннопром". В конгрессе США хотят возобновить санкции по "Северному потоку-2"

"Газпром нефть" с сентября 2014 года находится под секторальными санкциями США и ЕС, а также под финансовыми санкциями, которые запрещают привлечение долгосрочного финансирования.

"Относительно того, что случилось с нашими проектами, с нашим сотрудничеством с итальянскими компаниями во время и после санкций, хочу сказать, что абсолютно ничего. Мы уже давно и успешно сотрудничаем с итальянскими компаниями как на территории Российской Федерации, так и в Италии. Что касается сотрудничества в РФ, это в основном сотрудничество в области модернизации наших нефтеперерабатывающих мощностей, итальянские компании, их несколько, помогают нам в реализации наших проектов… в том числе в Москве и в Омске", — сказал он.

Например, итальянская компания Maire Tecnimont S.p.A в прошлом году принимала участие в реализации проекта строительства комплексной установки на Московском НПЗ. Эта итальянская компания также занимается реализацией двух проектов на Омском НПЗ. Кроме того, "Газпром нефть" сотрудничает с итальянскими Saipem и Technip Italy.

"Если говорить о нашей работе в Италии, мы работаем с 2009 года через компанию Gazpromneft Lubricants Italia, эта компания производит масла, смазочные материалы. На территории Италии у нас есть производственная площадка в городе Бари", — заключил Дюков.

Отношения России с Западом ухудшились в 2014 году после госпереворота на Украине, возвращения Крыма и начала конфликта в Донбассе. Европейские страны и США обвинили Кремль во вмешательстве и ввели против него санкции, Москва отреагировала зеркально. Россия взяла курс на импортозамещение и заявила, что разговаривать с ней на языке ограничений контрпродуктивно.