МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Меры правительства Москвы по поддержке предприятий питания могут помочь бизнесу покрыть половину убытков, заявил РИА Новости директор Института экономики роста имени Столыпина, советник уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Антон Свириденко. Собянин подписал постановление о поощрении бизнеса за вакцинацию

Ранее пресс-служба мэра и правительства столицы сообщила, что мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о поощрении предприятий и организаций, выполняющих требования об обязательной вакцинации сотрудников, и дополнительной поддержке предприятий общественного питания. В частности, рестораны, кафе и другие предприятия общепита, соблюдающие требования по использованию QR-кодов, получат гранты на компенсацию расходов по уплате коммунальных услуг.

"В целом, набор мер правительства Москвы уже достаточно солидный. Это и субсидии в 1 миллион рублей, и компенсация коммунальных платежей…. Есть и льготные кредиты для более крупных предприятий по ставке 6%. Откровенно говоря, всех убытков отрасли (предприятий общественного питания — ред.) это не покроет, но половину — вполне возможно", — сказал Свириденко.

Собеседник агентства также отметил, что по аналогии с прошлым годом меры помогут предприятиям пережить в режиме экономии новый сложный для них период.

"У Москвы, конечно, особые возможности по оказанию поддержки предприятиям, но и эти возможности с учетом продолжительности кризиса и его волнообразного темпа, не так просто реализовать. Что касается других регионов, то, конечно, им нужна дополнительная помощь из федерального центра для оказания нового пакета мер поддержки бизнеса на местах", — добавил Свириденко.