МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева сообщила, что чаще всего предприниматели жалуются ей на проверки органов Росаккредитации, Роспотребнадзора, Федеральной налоговой службы и инспекций столицы по мерам борьбы с COVID.

"Чаще всего лично ко мне обращаются с жалобами на органы Росаккредитации, Роспотребнадзор, ФНС, но закон о проверках к налоговым проверкам не относится, ОАТИ (объединение административно-технических инспекций Москвы) и управы города Москвы, это по соблюдению ковидных мер", — сказала Минеева на заседании круглого стола в онлайн-формате, посвященного нововведениям в сфере контроля бизнеса, вступившим в силу с 1 июля 2021 года согласно закону о реформе контрольно-надзорной деятельности.

При этом бизнес-омбудсмен отметила снижение числа жалоб от предпринимателей после вступления в силу нововведений в сфере контроля бизнеса.

Реформа контрольно-надзорной деятельности, которая получила неофициальное название "регуляторной гильотины", предполагает полный пересмотр предъявляемых к бизнесу обязательных требований. Новое регулирование вступило в силу с 1 июля 2021 года. Титов считает, что России нужна модель "капитализма для всех"

Закон "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" вводит основы государственного и муниципального контроля: он предусматривает создание новой модели управления рисками, вводит понятие контрольно-надзорного производства, закрепляющего процедуры, права и обязанности всех ключевых участников такой деятельности.

Также предусматривается отказ от формата проверок как основного инструмента контроля и введение новых видов контрольных мероприятий — контрольная закупка, выездные обследования или рейд. При этом главными будут профилактические меры, такие как рекомендации, консультирование и информирование.