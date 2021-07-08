МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Продление до 1 августа возможности посещения в Москве летних веранд в ресторанах без QR-кода дает отрасли шанс продержаться в сложный период, сообщил РИА Новости вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО), омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов. В Москве возбудили первое уголовное дело о покупке фейкового QR-кода

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил возможность посещения сезонных летних кафе в столице без QR-кода до 1 августа; до этого такое разрешение действовало до 12 июля. Столичный глава также сообщил в своем блоге, что москвичи стали гораздо более ответственно относиться к санитарным требованиям и вакцинации.

"Мы обсуждали это (перенос- ред.) с отраслью и написали соответствующее письмо мэру. Он позитивно отреагировал на это предложение. Для отрасли это определенная отсрочка, возможность продержаться", — сказал Миронов, пояснив, что сейчас посетителей с QR-кодом пока крайне мало, поэтому рестораны не наполняются, а живут по сути за счет летних веранд.

"Посмотрим, что будет в районе 25 июля, ближе к этой дате (1 августа — ред.), посмотрим заполнение ресторанов, и тогда сделаем окончательные выводы. Мы все-таки отталкиваемся от реального заполнения ресторанов, а сейчас все на верандах сидят, внутри никого нет", — сказал Миронов, отвечая на вопрос, достаточно ли продления возможности посещения веранд до 1 августа, учитывая заявления мэра о темпах вакцинации и ответственном отношении к этому москвичей.