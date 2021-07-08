МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Минэкономразвития совместно с Роспотребнадзором подготовят разъяснительные материалы по правилам работы в период антиковидных ограничений для бизнеса, сообщила замминистра экономического развития Татьяны Илюшникова. Бизнес оценил эффект от продление работы веранд в Москве без QR-кода

Ряд российских регионов в последнее время ввели вакцинацию от коронавируса работников сферы торговли, услуг, общепита, транспорта и других. Кроме того, в разных регионах действуют различные ограничения на проведение массовых мероприятий, работу общепита и так далее.

Выступая в четверг на круглом столе по поддержке малого и среднего бизнеса в регионах РФ в условиях ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции, Илюшникова отметила, что у бизнеса возникает немало вопросов по вакцинации персонала. В частности, по ее словам, бизнес интересуют вопросы по расчетам численности персонала, вакцинации трудовых мигрантов, занятых в бизнесе, обязанностях самозанятых и другие.

"В этом пакете материалов может также присутствовать памятка для работодателей с пошаговыми действиями организации вакцинации сотрудников," — отметила Илюшникова.

Она также обратила внимание на то, что к обсуждению ограничительных мер необходимо привлекать органы исполнительной власти региона, ответственных за экономическое развитие.

"Необходимо бережно вводить все ограничительные меры, чтобы обеспечить возможность бизнесу сориентироваться в новых условиях, в том числе, установить переходный период для ряда ограничений и штрафов", — добавила Илюшникова.

В среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала о том, что развлекательные мероприятия и оказание услуг общественного питания по ночам запрещены в 69 регионах России, в 16 регионах массовые мероприятия не запрещены и там идет рост заболеваемости коронавирусом. Она также сообщила, что Роспотребнадзор подготовил критерии оценки эпидситуации в регионах для понимания возможности проведения массовых мероприятий.