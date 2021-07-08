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Туроператор ожидает снижения цен на турецкие курорты на открытии Египта
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Цены на турецкие курорты на фоне открытия чартерного сообщения с курортами Египта пойдут на спад, заявили РИА Новости в туроператоре "Интурист". Президент России Владимир Путин в... ПРАЙМ, 08.07.2021
туризм, турция, египет, туризм, новости, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Цены на турецкие курорты на фоне открытия чартерного сообщения с курортами Египта пойдут на спад, заявили РИА Новости в туроператоре "Интурист".
Президент России Владимир Путин в четверг отменил указ о запрете полетов на курорты Египта.
"Египет — второе направление, которое очень ждали туристы. Но традиционные классические полетные программы из регионов и столицы на египетские курорты появятся ближе к осени, потому что сейчас главным летним направлением является Турция, и все полетные мощности поставлены на нее. С появлением чартерной перевозки в Египет цены на турецких курортах пойдут вниз", — сказали в компании.
Регулярные рейсы из России в Каир были восстановлены в апреле 2018 года после перерыва с ноября 2015 года из-за крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. Египетские курорты при этом были закрыты для чартеров из России. В апреле пресс-служба президента Египта сообщила, что Каир и Москва договорились о полном возобновлении авиасообщения.