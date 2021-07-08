МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Цены на турецкие курорты на фоне открытия чартерного сообщения с курортами Египта пойдут на спад, заявили РИА Новости в туроператоре "Интурист". АТОР ожидает первых самолетов на курорты Египта в течение пары недель

Президент России Владимир Путин в четверг отменил указ о запрете полетов на курорты Египта.

"Египет — второе направление, которое очень ждали туристы. Но традиционные классические полетные программы из регионов и столицы на египетские курорты появятся ближе к осени, потому что сейчас главным летним направлением является Турция, и все полетные мощности поставлены на нее. С появлением чартерной перевозки в Египет цены на турецких курортах пойдут вниз", — сказали в компании.

Регулярные рейсы из России в Каир были восстановлены в апреле 2018 года после перерыва с ноября 2015 года из-за крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. Египетские курорты при этом были закрыты для чартеров из России. В апреле пресс-служба президента Египта сообщила, что Каир и Москва договорились о полном возобновлении авиасообщения.