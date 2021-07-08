МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Жители Москвы и Московской области стали заказывать еду навынос в пять раз чаще после введения правила посещения ресторанов по QR-коду, сообщила пресс-служба сервиса "Яндекс.Еда". Бизнес оценил эффект от продления работы веранд в Москве без QR-кода

"По данным "Яндекс.Еды", за первую неделю действия новых правил посещения московских ресторанов по QR-кодам число заказов с собой выросло в 5 раз относительно предыдущей недели. Возможность принимать заказы навынос впервые подключили крупные сети быстрого питания и рестораны без залов, которые обычно работают только на доставку", — говорится в сообщении.

Компания уточняет, что на динамике заказов с собой также сказалась жаркая погода. На прошлой неделе в Москве и области количество заявок от ресторанов на подключение к услугам сервиса выросло на 40%.

Сервис также обнулил до конца лета комиссию на заказы с собой, а пользователи за такие заказы получают повышенный кешбэк фирменными баллами.

В Москве с 28 июня посещать заведения общепита и массовые мероприятия с численностью более 500 человек могут только граждане, которые вакцинировались от коронавируса, переболели им не более чем полгода назад, или люди с отрицательным ПЦР-тестом. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода. Подобные ограничения введены и в Московской области.