2021-07-09T11:46:53+03:00
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Кабмин увеличил квоту на закупку госкомпаниями товаров и услуг у МСП
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Правительство России утвердило постановление об увеличении объема закупок госкомпаниями товаров и услуг у малого и среднего бизнеса с 20% до 25%, сообщается на сайте кабмина... ПРАЙМ, 09.07.2021
бизнес, мсп, госзакупки, новости, экономика, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Правительство России утвердило постановление об увеличении объема закупок госкомпаниями товаров и услуг у малого и среднего бизнеса с 20% до 25%, сообщается на сайте кабмина.
"Квота на закупку госкомпаниями товаров и услуг у малых и средних предприятий будет пересмотрена в сторону увеличения. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин…. Теперь ее зафиксируют на уровне 25%, что станет дополнительным стимулом для развития малого и среднего бизнеса", — говорится в сообщении.
Уточняется, что в прошлом году обязательная доля закупок у МСП уже была повышена с 18 до 20%.
Постановление также увеличивает с 18 до 20% от общей стоимости заключенных договоров квоту на проведение закупок в рамках особой процедуры (спецторги, к участию в которых допускаются только представители МСП).
Новые правила касаются госкорпораций, госкомпаний, ресурсоснабжающих организаций, естественных монополий, государственных и муниципальных унитарных предприятий.
"Предусмотреть увеличение квоты поручил президент России Владимир Путин. Принятое решение расширит доступ малого и среднего бизнеса к закупкам, проводимым госкорпорациями и другими организациями с госучастием", — добавляется в сообщении.