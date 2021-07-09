МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Правительство России утвердило постановление об увеличении объема закупок госкомпаниями товаров и услуг у малого и среднего бизнеса с 20% до 25%, сообщается на сайте кабмина. Москва производит у малого бизнеса почти 45% госзакупок

"Квота на закупку госкомпаниями товаров и услуг у малых и средних предприятий будет пересмотрена в сторону увеличения. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин…. Теперь ее зафиксируют на уровне 25%, что станет дополнительным стимулом для развития малого и среднего бизнеса", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в прошлом году обязательная доля закупок у МСП уже была повышена с 18 до 20%.

Постановление также увеличивает с 18 до 20% от общей стоимости заключенных договоров квоту на проведение закупок в рамках особой процедуры (спецторги, к участию в которых допускаются только представители МСП).

Новые правила касаются госкорпораций, госкомпаний, ресурсоснабжающих организаций, естественных монополий, государственных и муниципальных унитарных предприятий.

"Предусмотреть увеличение квоты поручил президент России Владимир Путин. Принятое решение расширит доступ малого и среднего бизнеса к закупкам, проводимым госкорпорациями и другими организациями с госучастием", — добавляется в сообщении.