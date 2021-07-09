МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Власти Москвы подтвердили, что операторы фудкортов в торговых центрах могут работать навынос без QR-кодов, даже если на нем организована бесковидная посадочная зона. В России заблокировали почти 400 ресурсов по продаже поддельных QR-кодов

"Организация работы фудкорта в торговом центре, при которой ограничен доступ граждан без QR-кодов только в зону посадочных мест, а к операторам фудкорта (предприятиям общественного питания) обеспечен свободный доступ для приобретения на вынос и доставку, возможна", — говорится в имеющемся в распоряжении РИА Недвижимость ответе столичного департамента торговли и услуг Российскому совету торговых центров (РСТЦ).

В Москве с 28 июня посещать заведения общепита могут только граждане, которые вакцинировались от коронавируса, переболели им не более чем полгода назад, или люди с отрицательным ПЦР-тестом. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода. Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что фудкорты могут выбрать один из трех режимов: все операторы работают только навынос и на доставку; фудкорд целиком становится бесковидным с доступом только по QR-кодам; на фудкорте создают отдельную посадочную зону с доступом по QR-кодам.

РСТЦ попросил департамент разъяснить правила функционировании фудкортов в части возможности использования смешанного типа их работы, когда посадочная зона огорожена и допуск на нее осуществляется при предоставлении QR-кода, а операторы находятся в свободном доступе, что позволяет им работать навынос для посетителей без QR-кодов и на доставку. Сервисы доставки еды оценили последствия введения QR-кодов

"После введения новых ограничений и у торговых центров, и у операторов общепита оставались сомнения в отношении разрешенных форматов работы на фудкортах. Не всем из нормативного документа было понятно, как это работает", — сообщил РИА Недвижимость президент РСТЦ Дмитрий Москаленко, добавив, что даже в старых ТЦ строят фудкорты.

По его словам, могут возникать сложности на тех фудкортах, где конфигурация помещений не позволяет разделить потоки. Однако основная проблема — дополнительные затраты для организации контроля в зонах выдачи готовой продукции и в посадочной зоне, свободной от COVID.

"По предварительной оценке, затраты на это составили около 300 тысяч рублей в месяц", — отметил Москаленко.

Департамент подтвердил возможность работы навынос без QR-кодов, подчеркнув, что при этом должны неукоснительно соблюдаться все противоэпидемические меры. В частности, необходимо контролировать соблюдение дистанции и ношение средств индивидуальной защиты всеми посетителями и сотрудниками организаций общепита.