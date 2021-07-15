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2021
https://1prime.ru/business/20210715/834204723.html
Продажи "Детского мира" во втором квартале выросли на треть
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Группа "Детский мир", крупнейший российский ритейлер детских товаров, во втором квартале увеличила общие продажи (GMV) на 32,2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года — до... ПРАЙМ, 15.07.2021
отчетность, продажи, детский мир, новости, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Группа "Детский мир", крупнейший российский ритейлер детских товаров, во втором квартале увеличила общие продажи (GMV) на 32,2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года — до 41,9 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.
"Общий объем продаж группы (GMV) увеличился на 32,2%, до 41,9 миллиарда рублей (с НДС)", — сообщает компания.
Ритейлер отмечает, что показатель GMV (gross merchandise value) включает продажи товаров и сервисов в розничных магазинах группы, а также через веб-сайт и мобильное приложение.
Группа "Детский мир" объединяет сеть одноименных магазинов, магазины сверхмалого формата "ПВЗ Детмир" и магазины товаров для животных "Зоозавр". Gulf Investments, совладельцами которого являются Altus Capital, гендиректор "Полюса" Павел Грачев и старший вице-президент по финансам и стратегии производителя золота Михаил Стискин, владеет 29,99% акций "Детского мира", остальные — в свободном обращении.