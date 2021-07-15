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"Магнит" меняет организационную структуру для ускорения цифровизации
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Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" меняет организационную структуру для ускорения цифровой трансформации и темпов развития онлайн-продаж, в результате будет... ПРАЙМ, 15.07.2021
цифровизация, магнит, новости, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" меняет организационную структуру для ускорения цифровой трансформации и темпов развития онлайн-продаж, в результате будет упразднена должность исполнительного директора и заместителя гендиректора, которую занимает Флориан Янсен, говорится в сообщении компании.
"В рамках реорганизации в отдельный блок выделяется развитие каналов электронной коммерции, создание и развитие соответствующей инфраструктуры. Новое подразделение возглавит Андрей Лукашевич, назначенный на должность директора по электронной коммерции, и будет отвечать за развитие онлайн-каналов продаж "Магнита" с прямым подчинением генеральному директору", — говорится в релизе.
"Другой блок будет включать функцию развития технологий и ИТ-инфраструктуры, а также продвинутой аналитики и Big Data. Все подразделения этого блока продолжат реализацию своих инициатив. В результате вышеуказанных организационных изменений должность исполнительного директора и заместителя генерального директора, которую в настоящее время занимает Флориан Янсен, будет упразднена", — добавляет компания.