МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" меняет организационную структуру для ускорения цифровой трансформации и темпов развития онлайн-продаж, в результате будет упразднена должность исполнительного директора и заместителя гендиректора, которую занимает Флориан Янсен, говорится в сообщении компании. ФАС согласовала сделку "Магнита" и "Дикси"

"В рамках реорганизации в отдельный блок выделяется развитие каналов электронной коммерции, создание и развитие соответствующей инфраструктуры. Новое подразделение возглавит Андрей Лукашевич, назначенный на должность директора по электронной коммерции, и будет отвечать за развитие онлайн-каналов продаж "Магнита" с прямым подчинением генеральному директору", — говорится в релизе.

"Другой блок будет включать функцию развития технологий и ИТ-инфраструктуры, а также продвинутой аналитики и Big Data. Все подразделения этого блока продолжат реализацию своих инициатив. В результате вышеуказанных организационных изменений должность исполнительного директора и заместителя генерального директора, которую в настоящее время занимает Флориан Янсен, будет упразднена", — добавляет компания.