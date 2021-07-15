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"АвтоВАЗ" возобновил производство ряда автомобилей после простоя
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"АвтоВАЗ" возобновил производство автомобилей Lada Largus и Xray, а также Renault Logan и Sandero после приостановки 14 июля из-за недопоставок электронных компонентов Bosch,... ПРАЙМ, 15.07.2021
авто, автоваз, новости, бизнес, авто
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" возобновил производство автомобилей Lada Largus и Xray, а также Renault Logan и Sandero после приостановки 14 июля из-за недопоставок электронных компонентов Bosch, сообщил РИА Новости официальный представитель компании.
"Как и планировали, запустили линию B0 после приостановки 14 июля", — сказал он.
Это была третья приостановка конвейера за лето из-за дефицита комплектующих. В компании уточняли, что речь идет о недопоставке электронных компонентов со стороны компании "Bosch Самара".
"АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов — Lada и Renault. Производственные мощности расположены в Тольятти и в Ижевске. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах.
Продажи компании в первом полугодии составили 200,2 тысячи автомобилей. Это на 51% больше, чем за аналогичный период 2020 года, и на 14,9% выше результатов первого полугодия "доковидного" 2019-го.