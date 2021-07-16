МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. "Алроса" в январе-июне 2021 года увеличила добычу алмазов на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 14,5 миллиона карат, следует из сообщения компании. Добыча "Газпрома" за 6,5 месяцев выросла почти на 18%

"За 6 месяцев показатель вырос до 14,5 миллиона карат (+6%) за счет низкой базы 2020 года вследствие реализации мер по снижению добычи в 2020 году, в том числе приостановки работ на трубках Айхал и Заря и сокращения объемов добычи на Севералмазе", — говорится в сообщении

Во втором квартале, в годовом выражении, добыча алмазов выросла на 22%, до 7 миллионов карат. При этом, по сравнению с первым кварталом, добыча снизилась на 8% на фоне сезонного роста обработки песков, характеризующихся низким содержанием алмазов.