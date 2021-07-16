МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Место жесткой посадки пассажирского самолета Ан-28 обнаружено в Бакчарском районе Томской области, есть выжившие, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. СПРАВКА: Самолет Ан-28

"Предварительно в 14.36 мск обнаружено место жесткой посадки самолета", — сказал собеседник агентства.

По уточненным данным, на борту самолета Ан-28 находились не 17, а 19 человек, все они живы, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по региону.

"По уточненным данным, на борту всего было 19 человек. Все люди живы", — сказал собеседник агентства.

По данным ГУМЧС, в 13.00 мск поступило сообщение, что у самолета Ан-28, принадлежащего авиакомпании ООО "Сила", над Бакчарским районом сработал аварийный маяк. Борт следовал по маршруту Кедровый — Томск. Предварительно сообщалось, что на борту находятся 17 человек (три члена экипажа, 14 пассажиров, в том числе четыре ребенка). Самолет нашли с вертолета Ми-8.