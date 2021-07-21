БЕЛГРАД, 21 июл — ПРАЙМ. Власти Хорватии с 26 июля вводят обязательный тест для въезда в страну из РФ, Великобритании и Кипра, сообщил хорватский институт общественного здоровья. Юрист научил, как вернуть деньги за отмененный рейс

"Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Великобритании, на Кипре и в РФ как дополнительная мера для въезда на территорию Хорватии из этих стран потребуется негативный тест на COVID-19, сделанный в их стране, несмотря на статус перенесшего заболевание или пройденную вакцинацию", — говорится в сообщении института.

Мера вступает в силу в понедельник 26 июля.

Не уточняется, о каком именно тесте идет речь, но ранее власти Хорватии из-за появления "дельта"-штамма вируса обязали проходить карантин прибывающих из Индии, Занзибара и ЮАР, сократить который с двух недель до семи дней можно, предъявив отрицательный ПЦР-тест.