МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Первую ветку Транссибирской магистрали на пострадавшем от дождей участке планируется восстановить в течение 2,5 суток, вторую – в течение 5 суток, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин попросил Мишустина обратить особое внимание на ситуацию на Курилах

Утром в пятницу региональное ГУМЧС проинформировало об обрушении железнодорожного моста в Сретенском районе вблизи села Нижняя Куэнга, движение поездов по участку Транссибирской магистрали остановлено в обоих направлениях, погибших и пострадавших нет. Ведутся ремонтные работы с использованием противоразмывного и восстановительного поездов.

"Только что мне министр МЧС докладывал, руководитель РЖД. Планируется восстановить первую ветку в течение 2-2,5 суток, а вторую — где-то в течение 5 суток", — сказал Путин в ходе оперативного совещания с членами совбеза РФ.

"Я прошу всех коллег иметь это в виду, и каждому по линии своей работы обеспечить слаженную, координированную работу всех служб, которые так или иначе причастны к тому, чтобы обеспечить нормальную ситуацию", — добавил глава государства.