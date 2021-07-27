МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Движение поездов по железнодорожному мосту через реку Ареда в Забайкальском крае восстановлено полностью, сообщает РЖД в своем официальном Telegram-канале. Движение пассажирских поездов по Транссибу в Забайкалье восстановлено

Отмечается, что на месте находится гендиректор РЖД Олег Белозеров.

"Движение поездов по железнодорожному мосту через реку Ареда в Забайкальском крае полностью восстановлено! Второй путь открыт", — говорится в сообщении.

В воскресенье сообщалось, что реку Ареда по первой нитке восстановленного моста пересек первый пассажирский поезд №11 Владивосток-Самара. Железнодорожное сообщение восстановлено за двое суток, но работы продолжатся до открытия второй нитки моста.

В результате мощных ливней в Забайкальском крае подтоплены сотни домов, в Сретенском районе 23 июля рухнул железнодорожный мост. Движение поездов по аварийному участку Транссиба было остановлено.

Читайте также:

Первые грузовые поезда пересекли восстановленный в Забайкалье мост