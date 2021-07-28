МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. При выборе автомобиля следует обращать внимание на состояние основных узлов, стоимость обслуживания, замены деталей, рассказал "Народным новостям" главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков. Россиян предупредили о новом мошенничестве на рынке подержанных авто

Также он посоветовал изучить ситуацию на вторичном рынке.

Эксперт констатировал, что в современных реалиях сложно выделить автомобили, которые можно было оценить, исходя из критерия "цена-качество".

"Сейчас, наверно, прошло то время, когда были такие ориентиры. Кумиры в этом смысле уже ушли, испарились. Пропали пики, по которым мы можем сказать — вот это надежный автомобиль", — сказал он.

По словам Кадакова, выбирая автомобиль и рассчитывая содержать его на небольшую сумму, нужно обращать внимание не только на стоимость его обслуживания, но и на цену основных деталей.

"Если подойти к выбору авто в экономическом плане, конечно, нужно смотреть на перепродажную стоимость, ведь машину нужно будет менять через четыре-пять лет. Также важно состояние основных узлов: мотора, коробки передач и подвески. Кроме того, важен расход топлива. Повторюсь, в этом плане кумиров сейчас нет", — подчеркнул он.

Также Кадаков отметил, что сложно выделить конкретную марку автомобилей, которая бы отличалась высокой надежностью.

"У каждой модели всегда находятся какие-то неудачные версии. Например, "барахлить" стала коробка или вариатор после 50 тысяч пробега, либо с мотором или электроникой. Сейчас нельзя однозначно сказать, что авто какой-то марки без проблем", — сказал эксперт.

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