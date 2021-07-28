МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Беспилотники начнут доставлять грузы на балконы россиян через 5-6 лет, заявил в интервью РИА Новости руководитель рабочей группы рынка "Аэронет" Национальной технологической инициативы (НТИ) Сергей Жуков. Путин отменил лицензии на выпуск легких беспилотников

"Скорее всего, в первую очередь будет развиваться доставка между населенными пунктами. На это с применением уже существующих БВС (беспилотных воздушных судов — ред.), систем связи, навигации и наблюдения, потребуется два-три года. Чуть больше времени понадобится на доставку внутри города. На доставку пиццы на балкон дронами, по моему мнению, стоит надеяться не ранее, чем через 5-6 лет", — сказал Жуков.

Он отметил, что на сегодняшний день доставке, особенно в городе, препятствует отсутствие надежных, экономичных и малошумных БВС, недостаточное развитие аэронавигационных технологий и правил.

По мнению Жукова, использование дронов в некоторых регионах позволит значительно снизить стоимость доставки. "В северных регионах доставка грузов Ми-8 составит 280-290 тысяч рублей за час полета. Доставка грузов в 50-70 кг таким вертолетом вылетает "в копеечку". Транспортный дрон подобной грузоподъемности сможет везти этот груз с ценой за час полета в 10-30 тысяч рублей", — отметил он.

"Сами по себе дроны недешевы, требуют инфраструктуры, техобслуживания, внешних пилотов. Но все равно экономия обещает быть значительной", — добавил Жуков.

ПРОЕКТ КОНЦЕПЦИИ

По его словам, Минтранс РФ в 2021 году представит проект концепции интеграции беспилотных воздушных судов в общее с пилотируемыми воздушными судами воздушное пространство РФ, впоследствии этот документ должен ускорить изменения в федеральные правила использования воздушного пространства.

"В этом году Минтранс РФ должен представить (кажется, в пятой версии) проект концепции интеграции беспилотных воздушных судов в общее с пилотируемыми воздушными судами воздушное пространство РФ", — сказал Жуков.

Он отметил, что документ включает две "дорожные карты": одна по развитию аэронавигационных технологий, вторая содержит план развития нормативной базы.

"Концепция задает общие принципы взаимодействия участников воздушного движения и потому очень важна. Она должна ускорить появление новых документов, таких как изменения в федеральные правила использования воздушного пространства. А необходимый опыт полетов и разрешений будет нарабатываться в рамках экспериментальных правовых режимов, например, в Томском опытном районе или иных малонаселенных районах страны", — добавил он.

РОСТ ОБЪЕМА ПЕРЕВОЗОК

Объем перевозок грузов беспилотниками в таких регионах, как Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий, Чукотский автономные округа и Камчатка к 2024 году должен вырасти до 1,2 тысячи тонн в год, при этом стоимость доставки должна быть ниже, чем у пилотируемого транспорта, прогнозирует Жуков.

Он отметил, что правительство РФ выдвинуло инициативу так называемых "маяков развития технологий". По его словам, это проекты с потенциалом международного технологического прорыва. Сегодня есть паспорта и дорожные карты пяти проектов-маяков, за каждый будут отвечать одно или два министерства.

"Проект-маяк по беспилотной аэродоставке, за который отвечает Минтранс, предполагает развитие перевозок беспилотным воздушным транспортом. По плану, к 2024 году объем перевозок грузов беспилотниками в таких регионах, как ХМАО, ЯНАО, ЧАО, Камчатка должен вырасти до 1,2 тысячи тонн в год, а стоимость транспортировки беспилотниками должна быть ниже, чем у пилотируемого транспорта", — сказал он.

"Основной бенефициар проекта — "Почта России". Поставщиками дронов будут крупные компании — "Вертолеты России", "Кронштадт", Уральский завод гражданской авиации и другие. Изначально предполагается использование беспилотников вертолетного и самолетного типа, далее — конвертопланов. Пилотные регионы, где будет тестироваться аэродоставка, будут уточнены на "Архипелаге 2121", — добавил Жуков.

КУРЬЕРОВ НЕ ВЫТЕСНЯТ

Развитие беспилотной авиации повлечет за собой появление ряда новых специальностей, однако дроны не вытеснят курьеров, уверен Жуков.

Отвечая на вопрос, вытеснят ли дроны курьеров, Жуков сказал: "Сомневаюсь. Телевидение не вытеснило кино, а кино — книгу. Наземные курьеры тоже будут нужны: не везде возможно использование дронов".

Он отметил, что беспилотная авиация вырастает из традиционной авиации, робототехники, искусственного интеллекта, телекоммуникаций, опирается на сервисы космонавтики, например, в части навигации или спутниковой связи.

"В ближайшие годы будут востребованы внешние пилоты, но по мере создания полностью автономных систем эта профессия станет нишевой. Для беспилотникостроения потребуются программисты, специалисты в области систем искусственного интеллекта. Получат развитие профессии, связанные с цифровым проектированием и новыми производственными технологиями, а также специалисты по разработке и предоставлению приложений и сервисов", — сказал Жуков.

"Новые профессии, по всей видимости, возникнут в такой прикладной сфере как геоинформатика — в таких применениях как ситуационная осведомленность, управление территориями на базе предиктивной аналитики. Поскольку беспилотники будут проникать во все сферы жизни, то и специальности будут самые разнообразные, даже, возможно, те, которые мы не можем представить", — добавил собеседник агентства.

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