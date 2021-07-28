МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Сеть частных клиник "Европейский медицинский центр" (группа EMC) в первом полугодии 2021 года увеличила скорректированную выручку (без учета выручки от строительства) по стандартам МСФО на 18,3% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 134,31 миллиона евро, сообщила United Medical Group CY (управляет сетью клиник).

"Свой вклад в рост выручки внесло большинство медицинских специализаций, при этом, основной рост пришёлся на направления лучевой терапии, онкологии, радионуклидной диагностики, а также травматологии и офтальмологии", — говорится в сообщении. В пересчете на рубли скорректированная выручка составила 12,008 миллиарда, увеличившись на 40,2%.

Выручка от услуг поликлиники и оказания помощи на дому в январе-июне выросла на 27,7% — до 76,77 миллиона евро, от услуг стационара — на 11,7%, до 51,85 миллиона евро.

Количество поликлинических визитов увеличилось на 22,2% и составило 296,01 тысячи, средний чек за услуги поликлиники повысился на 4,4% — до 259 евро. Количество госпитализаций в стационар снизилось на 2,7% — до 8 275, но средний чек за услуги стационара вырос на 14,8% — до 6 266 евро. Гендиректор EMC Андрей Яновский, слова которого приводятся в релизе, назвал результаты сети "впечатляющими". S&P сохранило рейтинг "РЕСО-Гарантии" на уровне "ВВВ-"

"Компания продемонстрировала рост не только по направлениям, в которых занимает лидирующие позиции: онкология, включая современную радиотерапию, травматология, но и по поликлиническим услугам в большинстве специализаций. Я хотел бы обратить особое внимание, что увеличивается доля современных и высокотехнологичных методов лечения, кратно увеличилась выручка от услуг телемедицины", — отметил Яновский.

"Европейский медицинский центр" (EMC) — сеть частных клиник в России. Компания работает в Москве и Московской области. В группу входят семь медицинских центров, родильный дом и реабилитационный центр, а также три гериатрических центра. Компания United Medical Group CY, управляющая сетью, в июле 2021 года провела IPO на Московской бирже.