МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Объем грузовых авиаперевозок в мире вырос в первом полугодии 2021 года на 8% к аналогичному периоду 2019 года, что стало самым быстрым темпом роста с 2017 года, когда увеличение показателя составило 10,2%, сообщается в пресс-релизе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

В июне грузовые авиаперевозки выросли на 9,9% к июню 2019 года.

По данным ассоциации, самый сильный рост грузовых авиаперевозок в июне по сравнению с "доковидным" июнем 2019 года был зафиксирован в Африке — на 32%, Северной Америке — на 24%, показатель Ближнего Востока увеличился на 17,1%. Рост на 6,7% был отмечен в Европе, на 0,9% — в Азиатско-Тихоокеанском регионе. При этом в Латинской Америке показатель упал на 19,9%.

По данным Росавиации, объем грузовых авиаперевозок в России в июне вырос почти в 2,7 раза в годовом выражении. Международные перевозки компаниями РФ увеличились в 2,2 раза, внутренние подскочили в 3,2 раза.