МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Выручка сервиса доставки еды Delivery Club во втором квартале 2021 года выросла на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 3,6 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

За отчетный период сервис увеличил количество подключенных к платформе партнеров в 1,8 раза — до 45 тысяч. Количество продуктовых магазинов, подключенных к Delivery Club, превысило 5,2 тысячи.

Число выполненных заказов во втором квартале увеличилось на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общее количество заказов за квартал впервые в истории компании превысило 20 миллионов. Выручка Mail.ru во втором квартале выросла на 17,4%

"Коронавирус стал только одним из факторов, ускоривших развитие рынка доставки в прошлом году. Наши результаты это подтверждают. Второй квартал 2021 года мы закончили с ростом по всем основным показателям по сравнению c высокой базой аналогичного периода 2020 года", — отмечает компания.

Delivery Club — сервис доставки, который является частью платформы O2O (online-to-offline) на рынках еды и транспорта, создаваемой Mail.ru Group и "Сбером".