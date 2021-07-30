МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Менеджмент ВТБ будет рекомендовать дивиденды за 2021 год в размере 50% чистой прибыли по МСФО, заявил член правления банка Дмитрий Пьянов в ходе телефонной конференции. НБКИ определило средний доход для "комфортной ипотеки"

"Подтверждаем, что рекомендации менеджмента к размеру и распределению дивидендов по итогам 2021 года останутся основывающимися на ранее озвученных принципах – это 50% от чистой прибыли с равенством дивидендной доходности", — заявил Пьянов.

ВТБ прогнозирует чистую прибыль по итогам 2021 года в размере 295 миллиардов рублей.

Основной акционер банка — РФ, которой в лице Росимущества и Минфина принадлежит 60,9348% голосующих акций, или 45,01% (с учетом ГК "Агентство по страхованию вкладов" — 92,23%) уставного капитала банка.