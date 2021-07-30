МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Совет директоров МТС рекомендовал акционерам на внеочередном собрании 30 сентября одобрить промежуточные дивиденды за первое полугодие 2021 года в размере 10,55 рубля на акцию (21,1 рубля на АДР), говорится в сообщении компании. ВТБ подтвердил планы по дивидендам за 2021 год

Общая сумма дивидендных выплат, таким образом, может составить 21,08 миллиарда рублей.

Реестр для участия в собрании акционеров закрывается 27 августа. Акционерам также рекомендовано определить 12 октября как дату, к которой будет составлен реестр лиц, имеющих право на получение дивидендов. Собрание акционеров пройдет в форме заочного голосования.