МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Правительство дополнительно направит 8 миллиардов рублей на субсидии малому и среднему бизнесу, а также социально ориентированным НКО, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

На совещании с вице-премьерами он отметил, что многие предприниматели все еще находятся в сложном положении после пандемии.

"Выделим 8 миллиардов рублей на субсидии, которые смогут получить не только малый и средний бизнес, но и социально ориентированные некоммерческие организации", — сказал Мишустин.