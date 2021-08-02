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https://1prime.ru/business/20210802/834355630.html
Кабмин выделит 8 миллиардов рублей на субсидии малому и среднему бизнесу
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Правительство дополнительно направит 8 миллиардов рублей на субсидии малому и среднему бизнесу, а также социально ориентированным НКО, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин... ПРАЙМ, 02.08.2021
нко, бизнес, субсидии, правительство рф, новости, экономика, бизнес, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Правительство дополнительно направит 8 миллиардов рублей на субсидии малому и среднему бизнесу, а также социально ориентированным НКО, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
На совещании с вице-премьерами он отметил, что многие предприниматели все еще находятся в сложном положении после пандемии.
"Выделим 8 миллиардов рублей на субсидии, которые смогут получить не только малый и средний бизнес, но и социально ориентированные некоммерческие организации", — сказал Мишустин.