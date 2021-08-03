МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Продажи дорожно-строительной и специальной техники в России в первом полугодии выросли на 50,6% — до 9631 штуки, говорится в сообщении Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

За второй квартал этого года рынок показал еще более значительный рост. По данным ассоциации, было продано 5609 машин, что превосходит результаты за аналогичный период прошлого года в 1,7 раза.

"Второй квартал показал очень динамичное восстановление рынка. Рост спроса почти на 75% с лихвой отыгрывает падение, вызванное пандемией. По итогу двух кварталов первое полугодие закончилось очень позитивно, с ростом 50%", — прокомментировал председатель комитета производителей дорожно-строительной и спецтехники АЕБ, гендиректор Volvo CE Russia Андрей Комов.

"Мы видим все еще значительный отложенный спрос и необходимость замены устаревшего парка машин. Нехватка компонентов и материалов у производителей вызвали недостаток свободных машин на рынке, и в такой ситуации приобретение машин никто не откладывал. Рост цен практически на любое сырье стимулировал добывающие и производящие компании увеличить объемы и инвестировать в новую технику. Ну и, конечно же, рост финансирования инфраструктурных проектов добавил позитива", — перечислил он факторы роста.

Комов выразил надежду, что рост рынка спецтехники в РФ не будет искусственно остановлен мерами регуляторного воздействия – такими, в частности, как увеличение утильсбора, анонсированное Минпромторгом в начале года. Биржевые цены бензина Аи-92 и СУГ рекордно растут

По данным АЕБ, в первом полугодии продажи экскаваторов-погрузчиков выросли на 58% — до 2362 штук, гусеничных экскаваторов — на 53%, до 2798 штук, погрузчиков с бортовым поворотом — на 25%, до 665 машин, колесных погрузчиков — на 44%, до 1371 штук, гусеничных тракторов — на 60%, до 762, колесных экскаваторов — на 57%, до 452 единиц, самоходных грейдеров — на 52%, до 446. Продажи сочлененных самосвалов подскочили на 128% — до 153 машин, самосвалов с жесткой рамой — на 104%, до 137 штук, одновальцевых вибрационных катков — на 181%, до 216 штук.

При этом падение продаж продемонстрировали гусеничные асфальтоукладчики — на 5%, до 139 штук, двухвальцевые вибрационные катки — на 25%, до 117 штук, и пневмоколесные катки — на 13%, до 13 машин.