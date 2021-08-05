МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Депутаты от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов в четверг намерены внести в Госдуму законопроект о введении для нуждающихся малоимущих граждан и лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, продовольственно-лекарственных сертификатов для покупки социально значимых товаров первой необходимости и нужных лекарственных препаратов. В ГД предложили поднять предельный размер социального налогового вычета

Текст документа опубликован в Telegram-канале одного из авторов инициативы, главы комитета нижней палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

Как уточняется в пояснительной записке, изменения предлагается внести в закон "О государственной социальной помощи". Авторы инициативы выступают за предоставление малоимущим гражданам и лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, продовольственно-лекарственных сертификатов для покупки социально значимых продовольственных товаров первой необходимости и нужные лекарственные препараты. Отмечается, что номинальную стоимость такого сертификата нужно установить в размере 30% от величины прожиточного минимума на душу населения в целом по РФ в месяц.

Перечень товаров, согласно документу, утверждается уполномоченным правительством РФ федеральным органом исполнительной власти, а медикаменты предлагается предоставлять в объеме не менее, чем это предусмотрено перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, сформированным в соответствии с законом "Об обращении лекарственных средств".

"В условиях затянувшейся пандемии, и как следствие, снижения реальных располагаемых доходов россиян, которые по итогам 2020 года снизились на 3,5% в годовом выражении и отстают на 10,6% от уровня 2013 года, значительного роста безработицы, роста цен на продукты питания первой необходимости и лекарственные препараты остро встает вопрос оказания адресной государственной социальной помощи малоимущим гражданам, численность которых в 2020 году достигла 19,6 миллиона человек, или 13,3% всего населения, а также гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации", — подчеркивается в пояснительной записке.

Также парламентарии напомнили, что в Москве несколько лет назад был введен продовольственный сертификат, показавший свою эффективность, он выпускается в виде электронного купона, который записывается на социальную карту. Сертификатом можно расплачиваться во многих столичных магазинах-партнерах программы при покупке продуктов за исключением алкоголя и табачных изделий.

Кроме этого, в пояснительной записке обращается внимание на то, что такая категория лиц в случае заболевания, за исключением коронавируса, и лечения на дому очень часто не имеет средств для покупки лекарственных препаратов, рекомендованных им лечащим врачом.

Вступление в силу данного закона предполагается с 1 января 2022 года.

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