МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Российские покупатели стали чаще покупать арбузы, чем дыни, спрос на них в этом году выше в два раза, следует из исследования онлайн-сервиса доставки продуктов и товаров "СберМаркет", имеющегося в распоряжении РИА Новости. Агроном дал совет, как избежать покупки арбуза с нитратами

"Российские покупатели в этом году стали чаще выбирать арбузы, чем дыни. Спрос на эту летнюю ягоду, в среднем, в два раза выше, чем на дыни. Тренд прослеживается в столице и всех крупных городах, кроме Новосибирска", — говорится в материалах.

Лидерами по любви к арбузам стали жители Калининграда – там их выбирают чаще, чем дыни, в 4,8 раза. На втором месте – Воронеж, где спрос на арбузы в 3,3 раза выше, чем на дыни. На третьем месте – Нижний Новгород, где соотношение покупок арбузов к дыням составило почти три к одному.

Спрос на дыни в Санкт-Петербурге в прошлом году был в 1,3 раза выше, чем на арбузы, но в этом году наоборот — покупок арбузов в два раза больше, чем дынь. Москвичи тоже выбирают арбузы в два раза чаще, чем дыни.

По данным экспертов, в августе средняя цена арбуза составляет 30 рублей за килограмм: дешевле всего — в Уфе, Воронеже и Перми, по 26 рублей, дороже – в Москве, по 49 рублей. Дыни стоят 90 рублей за килограмм: самые дешевые — в Екатеринбурге, 62 рубля, а самые дорогие — в Санкт-Петербурге и Калининграде – 110 и 103 рубля.