МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Самыми востребованными в сфере строительства в текущем году стали электрогазосварщики, машинисты автокрана и инженеры производственно-технического отдела, рассказали РИА Недвижимость в пресс-службе сервиса "Работа.ру". Тестирование беспилотных машин без водителя могут начать осенью

На работу охотно примут машинистов экскаватора, главных энергетиков, электриков, сварщиков и механиков, отметило агентство.

В 2020 году больше всего бизнесу не хватало разнорабочих и геодезистов и электриков, сказано в материалах исследования.

"Среди резюме ситуация за год также изменилась. В первой половине 2021 года наибольшее количество пользователей искали вакансии для электрогазосварщика, инженера и электромонтера, тогда как в тот же период 2020 года это были рабочий, комендант строительной площадки и сварщик", — рассказал в "Работа.ру".

Снижение зарплат в строительной отрасли возможно этим летом в Курганской и Тюменской областях. считают аналитики. В целом в России количество вакансий к началу летнего сезона 2021 года значительно не изменилось, добавили в компании.