МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Компания USM Investment реализовала опционы по покупке доли "Мегафона" в 24,3% в онлайн-площадке AliExpress Russia; таким образом, оператор вышел из капитала компании, следует из материалов компании и комментария пресс-службы оператора для РИА Новости.

Согласно материалам "Мегафона", опубликованным в пятницу, доля оператора в уставном капитале AliExpress Russia Holding PTE. Ltd. снизилась до нуля с 24,3%.

"У USM Investment были опционы на покупку нашей доли в AliExpress Russia, на днях эти опционы были реализованы. Покупателем стала компания USM International", — сообщили агентству в пресс-службе компании.

Входя в акционерный капитал AliExpress Russia, в компании стремились "реализовать целый ряд синергий между бизнесом и e-commerce платформой, и этим сотрудничеством остались довольны", добавили в "Мегафоне". Там подчеркнули, что совместные проекты с площадкой будут развиваться и в будущем.