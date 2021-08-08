МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Правительство Великобритании может обратиться за помощью к армии из-за перебоев с поставками еды в супермаркеты, пишет издание Sun. WSJ: McDonald's столкнулся с дефицитом бумажных пакетов

В конце июля Ассоциация автоперевозчиков предупредила, что в стране не хватает 100 тысяч водителей грузовиков, поэтому могут возникнуть проблемы с доставкой продуктов питания со складов в магазины. Это произошло из-за того, что многие из них уехали после Brexit из Королевства, а тысячи новых водителей ждут сдачи теста на права. Издание уточняет, что этот процесс осложняется из-за локдауна, вызванного пандемией коронавируса.

По словам источника Sun, соответствующие сообщения рассылаются всем военнослужащим, имеющим квалификацию для управления грузовиком. "Их переводят в пятидневный режим ожидания для выполнения работы водителей в крупных распределительных центрах по всей стране. Солдаты будут размещены в отелях, где это необходимо", — сказал источник издания. Кроме того, они будут заниматься перевозкой других товаров первой необходимости и медикаментов, добавил он.

Ожидается, что правительство в ближайшее время сделает официальный запрос Вооруженным силам, отмечает издание.