МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Россияне за год вдвое увеличили спрос на покупку сантехники в онлайне, рассказали РИА Недвижимость в пресс-службе онлайн-ритейлера "ВсеИнструменты.ру". Риелтор научила, как ускорить сдачу квартиры в аренду

По данным компании, в целом по стране спрос в июле 2021 года увеличился к июлю прошлого года в 2,1 раза. В отдельных городах сантехнику стали покупать в онлайн в четыре-пять раз чаще.

Летом 2021 года по приобретению сантехники в онлайн лидируют крупные города Сибири: Новосибирск и Омск. Там спрос вырос на 453% и 320% соответственно. Также большой популярностью данная категория товаров пользуется у жителей Воронежа (290%), Казани (254%) и Краснодара (173%). Жители Перми увеличили количество купленной сантехники через интернет на 143%, Санкт-Петербурга — на 118%, Волгограда — на 108%, Нижнего Новгорода — на 101%. В Москве спрос вырос на 95%, а в Самаре на 93%. На 26% чаще стали покупать сантехнику жители Екатеринбурга.

"Резкий скачок спроса этой продукции на маркетплейсах связывается с изменением покупательского поведения россиян. Если до пандемии сантехника считалась одной из тех категорий товаров, которые обычно приобретают в офлайн-магазинах, то во время локдауна потребители начали активно покупать эти товары онлайн. После снятия ограничений эта тенденция сохранилась и продолжает расти", — сказал представитель компании.

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