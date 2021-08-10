МОСКВА, 10 авг – ПРАЙМ. Для туристов, которые едут в поездки, приуроченные к праздникам или событиям, среди зарубежных стран наиболее популярной оказалась Италия, а лидер российских направлений — Санкт-Петербург. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. В Египте ожидают роста числа авиарейсов из России в течение недель

Чтобы отметить важное событие, в путешествие отправляются 58% россиян. Свой день рождения в поездке хотя бы раз отмечали 59% опрошенных, а Новый год — 45%.

В местных праздниках за границей участвовали 52% респондентов, а в поездках по стране — 9%.

На выступление любимого артиста в другие города или страны ездили 33% туристов, а на спортивные соревнования — 22%.

Запоминающиеся путешествия за рубеж, привязанные к какому-либо событию, у туристов чаще всего были в Италии. 10% проводили здесь медовый месяц, отмечали дни рождения, посещали карнавал в Венеции или выставки.

На втором месте — Таиланд (9%), где многие встречают Новый год или даже женятся. 7,5% респондентов называли Францию, в особенности Париж. Там путешественники признавались друг другу в любви, посещали концерты, выставки, праздновали дни рождения. Поездка в Испанию запомнилась 7% — туристы посещали там футбольные матчи или отмечали наступление Нового года на Канарских островах. Поездку в Турцию помнят 5,9% россиян, некоторые из них проводили там медовый месяц.

Среди российских городов в плане событийного туризма самым популярным оказался Петербург — его выделили 19% опрошенных.

Праздники в Сочи запомнились 11% путешественников. На Эльбрусе и Байкале часто делали предложения, а также встречали Новый год — эти направления набрали по 9%.

В Калининград 7% приезжали, чтобы отметить день рождения. Дагестан, Алтай и Камчатка также пользуются высоким спросом среди путешественников — варианты называли по 5,7%.

Всего в опросе приняли участие 2400 человек.

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