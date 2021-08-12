МОСКВА, 12 авг – ПРАЙМ. Минздрав России предлагает повысить возраст, с которого разрешается продажа крепкого алкоголя, с 18 до 21 года, пишут "Известия" со ссылкой на проект поправок в законодательство. Минфин предложил запустить эксперимент по онлайн-продаже российского вина

Предполагается, что в случае принятия норма по ограничению оборота алкоголя с содержанием спирта более 16,5% вступит в силу с 1 марта 2022 года.

Сейчас проект проходит оценку рабочей группы по "регуляторной гильотине" и готовится к рассмотрению на комиссии по законопроектной деятельности кабмина. Там будет принято решение о внесении проекта в Госдуму.

Как показали медицинские исследования, потребление алкогольных напитков неблагоприятно сказывается на развитии головного мозга, который окончательно формируется только в возрасте 21 года, отмечается в пояснительной записке министерства. Специалисты Минздрава подчеркнули, что распитие алкоголя в более раннем возрасте может обернуться серьезными последствиями для здоровья, в том числе привести к долгосрочному ухудшению когнитивных способностей.

С такой инициативой Минздрав выступал еще в 2019 году. Однако в Минфине раскритиковали проект, сославшись на Конституцию, согласно которой граждане с 18 лет могут в полном объеме осуществлять свои права — наступает полная гражданская дееспособность, можно создавать семью плюс возникает обязанность служить в армии и так далее.

Минэкономразвития также подвергло предложение критике из-за последующего усложнения работы ритейлеров, поскольку кассирам придется тратить время на определение крепости продаваемого алкоголя.

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