МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Депутат Госдумы Евгений Марченко ("Единая Россия") предлагает на федеральном уровне обязать застройщиков при возведении жилых домов строить также школы, детские сады, объекты транспортной и социальной инфраструктуры. Разработанный законопроект имеется в распоряжении РИА Новости. Аналитики рассказали о районах в Москве, где подешевело жилье

Законопроект вносит изменения в статью 7 закона "Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений".

"С принятием данного закона строительство пойдет синхронно с созданием инфраструктуры. Зачастую получается ситуация, что жилой комплекс построен, а инфраструктура запаздывает. Не одновременно строят, строят через несколько лет, например. Эта нагрузка ложится на существующие школы, детские сады, поликлиники", — уточнил РИА Новости автор законопроекта Марченко.

По словам парламентария, на сегодняшний день вопрос об обязанности застройщиков возводить социальную и транспортную инфраструктуру не урегулирован на федеральном уровне, закон же закрепит эту норму.

Депутат отметил, что такая законодательная норма позволит не только снабжать новые жилые районы необходимой инфраструктурой, но и исключить коррупцию чиновников, которые "играют" на том, что освобождают застройщиков от строительства дополнительный объектов.

"Законом будет четко прописано, что если ты строишь жилой дом или квартал, изволь построить сколько-нибудь детских садов или поликлиник. То, на чем нерадивые чиновники "играют", освобождая от социальной инфраструктуры, это все затягивается, а потом ничего не строится", — добавил Марченко.

Политик добавил, что дополнительно можно разработать методики расчета и закрепить их на федеральном уровне, по ним застройщики будут ориентироваться, сколько и в каком объеме необходимо построить функциональных объектов.

Поправкой предполагается, что закон будет распространяться на инвестиционные договоры, начиная с 19.07.2011, он станет ретроактивным — позволит распространить свое действие на правовые отношения, которые возникли до его принятия.

Также Марченко подготовил второй законопроект, который увеличивает с 3 до 10 лет срок исковой давности для требований, предъявляемых в связи с ненадлежащим качеством исполнения инвестиционного договора. Это позволит обязать застройщиков построить соответствующую инфраструктуру, которые не сделали этого ранее и по договорам которых срок исковой давности уже истек.

В пояснительной записке к данному законопроекту уточняется, что исковый срок в три года "ставит субъектов, чьи права были нарушены, в заранее невыгодное положение".

"Увеличить сроки исковой давности, к примеру до 10 лет, чтобы эти договоры, соглашения между регионом и застройщиком, можно было обжаловать и пересматривать, с тем, чтобы увеличивать на них нагрузку в виде социальной инфраструктуры", — пояснил Марченко.

Данный законопроект вносит изменения в статью 725 части второй Гражданского кодекса РФ.

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