МОСКВА, 13 авг – ПРАЙМ. Для современных автомобилей разработаны специальные устройства, позволяющие оставаться на связи без нарушения требований безопасности, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель агентства Content-review.com Сергей Половников. Автоюрист рассказал, зачем после 22 августа нужна диагностическая карта

Правила дорожного движения запрещают разговаривать по телефону и переписываться в мессенджерах во время управления — это резко повышает риск того, что водитель не справится с управлением и допустит аварию.

"Есть технологии, которые облегчают нам использование сервисов и услуг во время вождения. В первую очередь мы говорим про голосовые звонки. Раньше, чтобы это сделать без нарушения ПДД, нам надо было остановиться, поговорить и потом продолжить движение. Сейчас практически в каждой новой комплектации автомобиля есть система Hands-free, то есть громкая связь. Этим пользоваться не очень любят, а зря", – сказал Половников.

Кроме того, за рулем современной машины можно даже отправлять текстовые сообщения, не отвлекаясь от дорожной обстановки.

"Во всех современных автомобилях, начиная со средней комплектации, есть системы Android Auto и CarPlay. Это системы от компании Google для смартфонов на Android и от компании Apple – для iPhone. Когда вы подключаете к ним смартфон, вам становится доступен голосовой помощник. По своему опыту могу сказать: если мне приходит сообщение в мессенджер или СМС, то я не отвлекаюсь от дороги, потому что голосовой помощник мне его зачитывает. Более того, он после этого предлагает надиктовать ответ. Эти системы уже есть", – отметил эксперт.

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