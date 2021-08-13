МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заявила, что ритейлер "Магнит" препятствует проведению проверки ведомства, должностные лица компании будут привлечены за это к административной ответственности. ФАС проводит внеплановые проверки крупнейших торговых сетей

"АО "Тандер" (торговая сеть "Магнит") препятствует проведению законной проверки ФАС России. Охрана бизнес-центра незаконно преграждает проход сотрудников ФАС в здание, утверждая, что сотрудников "Магнита" нет на рабочих местах в здании. Должностные лица компании будут привлечены к административной ответственности", — говорится в сообщении ведомства.

Оно подчеркивает, что у сотрудников службы есть право на беспрепятственный доступ в помещение, осмотр, получение документов и объяснений, в необходимых случаях производятся фото- и видеозапись, снимаются копии с документов.

ФАС ранее в пятницу сообщила, что проводит внеплановые антикартельные проверки в отношении крупнейших российских ритейлеров — Х5 Group (торговые сети "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель"), "Магнита" и "Ленты" — на предмет антиконкурентного сговора, следствием которого может являться рост и поддержание цен.

В случае наличия антиконкурентного сговора будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства, а компаниям может грозить оборотный штраф до 15% от годовой выручки. Ведомство указывало, что оборот проверяемых организаций по итогам 2020 года превышает 4 триллиона рублей. Таким образом, совокупный штраф может достигнуть 600 миллиардов рублей.