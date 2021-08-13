МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Грузооборот "Новороссийского морского торгового порта" (НМТП) в январе-июне 2021 года снизился на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 58,4 миллиона тонн, сообщает предприятие. КТК выполнит план по отгрузке нефти на 2021 год

"Консолидированный грузооборот группы НМТП за 6 месяцев 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2020 года… составил 58,4 миллиона тонн (-6,9%)", — говорится в сообщении.

Компания отмечает, что перевалка наливных грузов снизилась на 9,2%, до 46,2 миллиона тонн. Больше всего в сегменте наливных грузов снизилась перевалка сырой нефти — на 13,9%, до 27,2 миллиона тонн. При этом в июне объем перевалки нефти через причалы НМТП вырос почти на 39% к маю — до 2,5 миллиона тонн.

Перевалка сухих грузов выросла на 3,4%, до 12,2 миллиона тонн. Основными драйверами роста стали сахар-сырец, химические грузы, черные металлы и чугун, а также контейнеры. Грузооборот сахара-сырца подскочил в 87 раз по сравнению с прошлым годом и составил 0,4 миллиона тонн. Это связано с ростом спроса азиатских стран СНГ на импортный сахар-сырец для переработки.

Объем перевалки химических грузов вырос на 47,1%, до 0,6 миллиона тонн, в связи с увеличением экспорта неопасных удобрений. Компания также фиксирует рост перевалки черных металлов и чугуна на 2,9%, до 5,3 миллиона тонн, на фоне рекордных цен на мировых рынках. Грузооборот контейнеров вырос на 10,7%, до 2,5 миллиона тонн, в основном за счет роста перевалки через терминал ООО "БСК".