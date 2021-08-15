МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Несоответствие данных по среднесписочной численности сотрудников, учет работников с медотводом и сезон отпусков мешают столичному бизнесу достичь отметку вакцинированных сотрудников в 60%, помимо этого, обязательная вакцинация может привести к нехватке специалистов в определенных сферах, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты. В Польше предупредили, что Европа может остаться без газа

В июне глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила руководителям организаций до 15 августа привить двумя компонентами вакцины от коронавируса 60% от числа сотрудников. Обязательной вакцинации подлежат работники сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования и культуры.

"Проблемы, связанные с вакцинацией сотрудников, по существу не изменились… Может получиться так, что в среднесписочном составе, допустим, десять сотрудников, из них два находятся в декрете, три имеют медотводы, еще три переболели, и только оставшиеся два работника вакцинировались — вакцинировать больше некого", — поделился председатель совета московского городского отделения (МГО) "Опоры России" Дмитрий Несветов.

Другая проблема, по его словам, возникает из-за того, что Роспотребнадзор имеет свою базу по среднесписочной численности сотрудников, которая не совпадает с данными предприятий. Однако собеседник агентства отметил, что власти в последнее время, в том числе и Роспотребнадзор, относятся с пониманием к этой проблеме и решают ее путем прямого взаимодействия с предприятиями.

"В целом, столичный бизнес за последние полтора месяца вышел на приемлемые цифры — на эти 60%", — добавил он.

Советник уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Антон Свириденко также отмечает, что бизнесу сложно выполнить требование о вакцинации при существенном количестве сотрудников с медотводом. "Если сотрудники с медотводом, то в эти 60% они не входят. Если у вас 50% с медотводом, то требование сложно выполнить", — сказал он.

КАДРОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Свириденко в том числе рассказал о тенденции перехода в другие сферы работников, не готовых выполнять требования о вакцинации, что приводит к освобождению широкого рынка труда для вакцинированных и возможной общей нехватке персонала.

Омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, гендиректор центра охраны труда "НСС Консалт", член генсовета "Партии Роста" Дмитрий Порочкин также считает, что бизнес может столкнуться с кадровой проблемой в связи с вакцинацией. СМИ: российские банки сообщили о нехватке монет

"В Москве зафиксирован нижайший уровень безработицы за несколько последних лет, что говорит о том, что на трудовом рынке не так много специалистов, нуждающихся в работе, а это значит, уволив сотрудника, бизнесу не так просто будет найти ему замену", — пояснил он. Омбудсмен добавил, что большая часть компаний все же справилась с поставленной задачей, а самым сложным для работодателей было уговорить сотрудников сделать прививку.

Эксперт московского отделения "Опоры России" в сфере бьюти-индустрии, основательница международной сети салонов красоты Екатерина Сухотина рассказала РИА Новости об опыте вакцинации сотрудников своей сети — порядка 60-65% сотрудников уже получили вакцину, один или два компонента. При этом, по ее словам, ситуация в сфере бьюти-индустрии примерно идентична.

"В нашу сеть входит один салон в Нью-Йорке, где сотрудники в целом сами пошли вакцинироваться, и сейчас там вакцинированы абсолютно все работники, и два в России — в Москве и Санкт-Петербурге, где нам приходилось проводить разъяснительные беседы", — рассказала она.

ПЕРЕНОС СРОКОВ

"Перенести сроки отчетности однозначно нужно. Отсрочка необходима хотя бы до 1 сентября, когда граждане гарантированно вернутся из отпусков. Многие сотрудники просто не успели в установленные сроки записаться на прививку или получить медотвод", — считает председатель совета директоров группы компаний "Млесна", заместитель председателя "Партии Роста" Сергей Демин.

По его мнению, штрафы существенно осложнят функционирование бизнеса и работу с персоналом. Омбудсмен Дмитрий Порочкин разделяет эту точку зрения. "Бизнес после пандемии до сих пор еще не в лучшем своем состоянии, поэтому перенос сроков и избежание крупных штрафов были бы весьма желательны", — заявил собеседник агентства. Эксперт рассказала, что будет толкать цены на нефть вверх

"Обязательная вакцинация сотрудников введена в 43 регионах страны. Но так как введены они были позже московских, оценивать результаты еще рано", — рассказал также Порочкин.

В то же время уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тверской области Антон Стамплевский заявил, что регион движется к отметке в 60% и переноса срока вакцинации вторым компонентом не ожидается. "С 18 августа на предприятиях начинаются проверки Роспотребнадзора, ковидные паспорта будет проверять Минконтроль области", — добавил он.

Бизнес-омбудсмен в Калининградской области Светлана Нижегородова в свою очередь сообщила, что в аппарат поступало много обращений от предприятий, которые поддерживали необходимость вакцинации, но были обеспокоены, что не уложатся в сроки. "Мы подготовили обращение на имя губернатора и главного санитарного врача Калининградской области. Сроки вакцинации перенесены на конец августа. Ситуация постоянно мониторится", — сказала она.

Тем временем бизнес-омбудсмен в Башкортостане Флюр Асадуллин заявил, что, несмотря на отсутствие обязательной вакцинации в регионе, крупные и средние предприятия уже превысили планку в 60% вакцинированных. "Предприниматели прекрасно понимают, чем выше процент вакцинированных, тем меньше вероятность заражения людей, меньше шансов на введение ограничений для бизнеса", — пояснил он.

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