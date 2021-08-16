МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Самолеты "Аэрофлота" временно будут облетать воздушное пространство Афганистана, ограничения коснутся двух рейсов, сообщил журналистам представитель компании Михаил Демин.

"Действительно, временно, до нормализации обстановки, самолеты "Аэрофлота" будут облетать воздушное пространство Афганистана. Фактически, ограничения касаются двух рейсов: Дели и Бангкок. И наше решение согласуется с позицией регулятора", — сказал Демин. Лайнеры United Airlines будут летать в Индию в обход Афганистана

Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов* (движение признано террористическим и запрещено в РФ) на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* (движение признано террористическим и запрещено в РФ) Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.

* "Талибан" — террористическая организация, запрещенная в России