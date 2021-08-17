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Допуск на полеты на египетские курорты получили еще шесть авиакомпаний
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Росавиация выдала допуски на полеты из РФ в египетские Хургаду и Шарм-эш-Шейх еще шести авиакомпаниям, следует из приказа ведомства. В их числе — "Ямал", "Азимут", Red Wings, Nord... ПРАЙМ, 17.08.2021
росавиация, туризм, авиа, египет, новости, бизнес, транспорт
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Росавиация выдала допуски на полеты из РФ в египетские Хургаду и Шарм-эш-Шейх еще шести авиакомпаниям, следует из приказа ведомства.
В их числе — "Ямал", "Азимут", Red Wings, Nord Star, Royal Flight и iFly.
Ранее допуски на рейсы из российских городов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх получили "Аэрофлот", "Победа", "Россия", S7, Smartavia, Уральские авиалинии, Nordwind и Azur Air.