МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Росавиация выдала допуски на полеты из РФ в египетские Хургаду и Шарм-эш-Шейх еще шести авиакомпаниям, следует из приказа ведомства. В туриндустрии спрогнозировали, насколько снизится цена путевок в Египет

В их числе — "Ямал", "Азимут", Red Wings, Nord Star, Royal Flight и iFly.

Ранее допуски на рейсы из российских городов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх получили "Аэрофлот", "Победа", "Россия", S7, Smartavia, Уральские авиалинии, Nordwind и Azur Air.